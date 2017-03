WEINE FÜR DIE SINNE – mit einem besonderen Geschmack!

Das Weingut im ZWÖLBERICH ist ein Familienbetrieb – gegründet 1711 – an der unteren Nahe im „milden Westen“ Deutschlands. In Langenlonsheim wird auf 33 Hektar Rebfläche in von sehr unterschiedlichen Böden geprägten Einzellagen biologisch-dynamischer Weinbau betrieben. Seit 1993 ist das Weingut ein anerkannter DEMETER-Betrieb.

Hartmut Heintz, Inhaber des Weingutes im ZWÖLBERICH, hat sich dem nachhaltigen Wirtschaften verschrieben: „Das Vitale, Gesunde der Rebe im Einklang mit der Natur zu gewinnen ist unsere Leidenschaft, unser Credo und unser Weg. Zur Freude und zum Wohl des Menschen. Die Liebe zu gutem Wein ist nicht nur unser Anspruch, sondern auch ein fruchtbarer Boden für eine Qualität, die man schmecken kann.“

In diesem Weingut werden ganz bewusst Weine mit Authentizität und Vielfalt kultiviert. Durch die unterschiedlichen Böden wie Terrassenkies , Löß, Lehm, Sand oder Rotliegendes in den verschiedenen Einzellagen sind die besten Voraussetzungen gegeben, dass 16 verschiedene Rebsorten optimal reifen und dabei ihr ganz eigenes „Terroir“ entwickeln können: das sind Nahe-typische Rebsorten wie Rot-, Weiß- und Grau-Burgunder sowie Riesling und Silvaner, aber auch außergewöhnliche Rebsorten mit ihrer ganz persönlichen Geschichte wie Auxerrois und St. Laurent.

Durch den biologisch-dynamischen Weinbau, selektive Lese und schonende Verarbeitung werden große Weine mit Unikat-Charakter erzeugt, die zum einen ohne Einschränkungen Genuss bereiten, zum anderen aber auch köstlich schmecken und einfach Freude machen.

Diese Art des Weinbaus mag eine ganz persönliche Philosophie von Hartmut Heintz sein, aber die Ergebnisse überzeugen Jahr für Jahr auch hochrangige Weinkenner in aller Welt : ZWÖLBERICH Weine werden vom „Gault Millau“ oder dem „Feinschmecker“ empfohlen; sie erhalten zahlreiche Auszeichnungen bei den internationalen Wettbewerben „AWC Vienna“, dem „Best of Riesling“, dem „Best of Bio“ und dem „Internationalen Bioweinpreis“.

Als besonders aromatisch stellen sich die „Barrique“-Weine dar: durch das Reifen in kleinen Eichenfässern beim Ausbau des Weines wird das Aromaspektrum bereichert und um feine Nuancen ergänzt. In Verbindung mit den Aromen von angeröstetem Eichenholz entwickeln besonders hochwertige Weine aus Sorten wie Spätburgunder oder Dornfelder, aber auch aus konzentriert ausgebauten Auxerrois-Trauben eine ganz besondere Note und dadurch auch einen unverwechselbaren Geschmack.

Uneingeschränkt köstliche und bekömmliche Weine zu erzeugen, liegt Hartmut Heintz am Herzen; aber: „Unsere wichtigste Auszeichnung ist die Zufriedenheit unserer Kunden. Hierauf sind wir wirklich stolz.“

DEMETER-Weingut im Zwölberich

Inhaber: Hartmut Heintz

Schützenstr. 14

55450 Langenlonsheim

Tel.: 0 67 04 / 92 0 00

Fax: 0 67 04 / 9 20 40

www.zwoelberich.de



Bilder: ©Weingut Zwölberich

