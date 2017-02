Restaurantportal DeutschlandGourmet expandiert nach Österreich und in die Schweiz

Mit mehr als 70.000 eingetragenen Restaurants ist DeutschlandGourmet eines der größten Restaurantportale in Deutschland.

Während bei anderen Plattformen dieser Art Bewertungen im Vordergrund stehen, möchte DeutschlandGourmet eine Basis für Gastronomen schaffen, damit diese ihr Restaurant gegenüber einer Vielzahl von Gästen professionell präsentieren können. Hierbei ist DeutschlandGourmet auch an Opentable, Facebook und Twitter angeschlossen, damit das jeweilige Restaurantportrait eine möglichst große Aufmerksamkeit erzielt.

Neben aktuellen Informationen, Veranstaltungen, Restaurantbildern und Speisekarten kann der Gastronom auch Stellenangebote hinzufügen. Eine Bewertungsfunktion gibt es ebenfalls, diese steht jedoch nicht im Vordergrund.

2017 ging aufgrund der großen Nachfrage zudem ÖsterreichGourmet an den Start, im Juni soll schließlich SuisseGourmet ebenfalls online gehen, damit der gesamte deutschsprachige Raum durch DeutschlandGourmet und seine Tochterportale abgedeckt ist. Inzwischen haben viele Sternerestaurants, Promiköche und Luxushotel den großen Nutzen von DeutschlandGourmet erkannt und pflegen ihre Restaurantportraits regelmäßig.

Die Mitgliedschaften für Gastronomen sind in Österreich und der Schweiz vollkommen kostenfrei. In Deutschland gibt es eine kostenpflichtige Mitgliedschaft (9 Euro / Monat), die freiwillig hinzugebucht werden kann, um ein besseres Ranking in der internen Restaurantsuche sowie eine Vielzahl an Zusatzfunktionen zu nutzen. Die Basismitgliedschaft ist auch hier kostenfrei.

Weitere Informationen: www.deutschlandgourmet.info

Bild: Screenshot von DeutschlandGourmet

