Die heißeste Grillmeister-Konferenz des Jahres

GOURMETFLEISCH.DE und Partner feierten „Get-Together 2018“

Am Wochenende lud der Onlineshop Gourmetfleisch.de seine Grillmeister, Partner und einige Köpfe der deutschen Grillelite zum großen „Get-Together 2018“ ein – um gemeinsam zehn erfolgreiche Jahre zu feiern, neue Genüsse zu finden und spannende Zukunftsideen zu entwickeln.

Das außergewöhnliche Konferenzwochenende – das Gourmetfleisch.de bereits zum dritten Mal ausrichtete – hatte nur wenig mit gewöhnlichem Konferenzalltag gemein. Ja, es gab ein straffes Programm, aber das steckte für alle Teilnehmer voller Party-Spaß, Austausch, aktiver Handarbeit und genussvollen Überraschungen. Die circa 60 Mann starke Fleischliebhaber-Fachschaft setzte sich aus Gourmetfleisch-Mitarbeitern, Grillmeistern, Fleischsommeliers, Köchen, Partnern und Freunden des Hauses zusammen.

Der diesjährige Austragungsort war das Welcome Hotel Meschede am Hennesee. Dort fanden die Fleisch-Experten nicht nur genug Tagungsräume für Diskussionsrunden und Vorträge, sondern das Hotel öffnete auch seine große Seeterrasse für spektakuläre BBQ-Momente und eine Grill-Challenge.

„Unser Gourmetfleisch-Get-Together hat sich in den letzten Jahren als ein sehr wichtiges Event für uns etabliert“, bilanzierte Geschäftsführer Burkhard Schulte – und begründete weiter: „Nicht nur, weil wir einfach mal ausgelassen mit unseren Partnern feiern können, sondern auch, weil wir ausgelassen diskutieren, rumspinnen und ausprobieren können. Und das hat auch dieses Jahr wieder wunderbar geklappt.“

Zwischen feiern, diskutieren, grillen und genießen.

Das straffe Programm reichte vom späten Freitagnachmittag bis zum Sonntagnachmittag und ließ keinen Zweifel daran, dass neben viel Spaß und einer großen After-Show-Party auch unternehmerische Zukunftsideen und ein kulinarisches Weiterentwickeln im Fokus standen.

Das zeigte sich sehr deutlich in den vier wichtigsten Programmpunkten des Events. Bereits der Programm-Auftakt am Freitagabend, die Gourmetfleisch.de BBQ-Competition, verlangte den teilnehmenden Grillmeistern viel Können, Improvisationstalent und Innovationsgeist ab. Drei Teams aus jeweils zehn bis zwölf Profis kämpften mit ihren Kreationen um den Titel „Best of the Best“, den eine vierköpfige Jury verlieh. Die Bewertung erfolgte nach strengen Richtlinien der German Barbecue Association (GBA). Die Herausforderungen: Die erste Dry Aged Steak-Bratwurst entwickeln und einen Steakhouse-Burger aus Bison-, Wagyu- und Black Angus-Gourmethack kreieren – und im 800 Grad heißen Oberhitzegrill perfekt vollenden.

Der Programmpunkt Gourmetfleisch Grillmeister-Konferenz vereinte mehrere Topics. Es gab zum einen kulinarische Brainstormings mit unterschiedlichsten Experten, um neue Grillmaßstäbe zu erarbeiten. Und zum anderen ging es um einen der Gründe, der die Grillmeister und das gesamte Gourmetfleisch-Team in Feierlaune versetzte: Die enorme Erfolgsstory der BEEF PARTY @ Home. Seit 2015 wächst dieser Gourmetfleisch-Service, bei dem man zu Hause von BBQ-Profis mit Premium-Fleisch begrillt wird und gleichzeitig noch etwas lernt. Das hat schon 6.000 Gäste auf über 350 Partys begeistert. Natürlich kommen nur die edelsten Steak-Cuts aus den heiligen Gourmetfleisch-Hallen auf den Rost. Das Team hat mittlerweile 45 Grillmeister, die für das Grill-Infotainment-Programm sorgen und täglich daran arbeiten, neue BEEF PARTY-Fans in Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden zu gewinnen.

Die große After Show-Party am Freitagabend stand unter einem Motto, das generell während des ganzen Get-Togethers in der Luft lag und unzählige Mundwinkel liftete – das große Jubiläum: Zehn Jahre Gourmetfleisch.de

Der offizielle Geburtstag ist erst im Mai, aber die Vorfreude und der Tatendrang, dieses Jubiläum mit einem richtigen Knall, exklusiven Gewinn-Krachern und unzähligen Genuss-Highlights zu feiern, waren schon jetzt allgegenwärtig.

„Natürlich sollen in erster Linie die Kunden mit uns feiern. Wir liefern tagtäglich höchste Qualität und höchsten Genuss, aber wir sind trotzdem jedem einzelnen Kunden dankbar, dass er uns mit Vertrauen und Treue belohnt. Einige sogar seit zehn Jahren!“, kommentierte Burkhard Schulte die Feierlaune mit einem lachenden und einem gerührten Auge.

Das Jetzt genießen und auf die Zukunft freuen

Die Teilnehmer wurden nicht nur im Hotel verwöhnt, sondern genossen auch den schönen Hennesee bei einem Spaziergang, ließen sich eine Brauereibesichtigung bei Warsteiner schmecken und lernten diverse Tipps und Tricks bei einem Überraschungs-Kochkurs in der Kochschule Garpunkt. Ein gemeinsames Dinner und ein spannender Vortrag des Kochschulleiters und Ernährungsexperten Martin Hengesbach rundeten die kulinarische Überraschung ab.

Bei der Gourmetfleisch & Partner-Konferenz am Samstagvormittag erhielten treue Wegbegleiter und neue Partner des Unternehmens Einblicke in die neue Website, hörten die neusten Trends und Grill-Rezepte und lernten sich gegenseitig kennen. Eine lockere Quiz-Time-Runde ließ auch diesen Programmpunkt in das sehr entspannte und unvergessliche Konferenzkonzept einfließen, das insgesamt einfach „typisch Gourmetfleisch.de“ war.

Bild: Die heißeste Grillmeister-Konferenz des Jahres ©Gourmetfleisch.de

