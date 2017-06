Das waren die CHEFDAYS AUSTRIA

Österreichs größtes Foodsymposium überzeugt mit Größen wie Massimo Bottura, Virgilio Martinez und Heinz Reitbauer

Graz/Berlin, 31.05.2017. Zwei volle Tage Programm, 24 internationale Speaker und über 2.500 Besucher: Die CHEFDAYS, Österreichs größtes Foodsymposium, waren auch in ihrer vierten Auflage am 29. und 30. Mai im Messe Congress Graz ein voller Erfolg. Weltbekannte Köche wie Massimo Bottura, Virgilio Martínez, Tim Raue und Heinz Reitbauer fesselten ihr Publikum mit zukunftsweisenden Konzepten und innovativen Techniken.

Ein unvergleichliches Line-up an internationalen Spitzenköchen aus zehn Ländern lockte ein fasziniertes Publikum nach Graz: Weltbekannte Größen wie Massimo Bottura aus der Osteria Francecscana (#2 der The World’s 50 Best Restaurants), Virgilio Martínez aus dem Restaurant Central (bester Koch Lateinamerikas und #5 der The World’s 50 Best Restaurants), Heinz Reitbauer aus dem Steirereck (#1 der AUSTRIA’S 50 BEST CHEFS) und weitere Mitglieder der internationalen Kochelite verwandelten die Stadt in einen Pilgerort der Gastronomiebranche. Insgesamt 24 kreative Keynote-Speaker stellten hier ihr Kochtalent und ihre vielseitigen Philosophien vor und verdeutlichten, wie spannend die Zukunft der Gastronomie aussieht.

Ob auf der Hauptbühne oder bei den Masterclasses im Expo-Bereich dominierten außergewöhnliche Themen das Programm: Von der Paleopizza mit Rinderhirn von Thomas Rode Andersen über die Signature Dishes von Spaniens Kreativkoch Eneko Atxa bis hin zur kulinarischen Interpretation des Landschaften Perus durch Virgilio Martínez boten die Kochshows und Vorträge Inspiration pur. Als größtes Foodsymposium Österreichs boten die CHEFDAYS am Montag Abend die perfekte Bühne für die feierliche Bekanntgabe der AUSTRIA’S 50 BEST CHEFS, dem begehrtesten Branchenaward. Zum zweiten Mal in Folge wurde Heinz Reitbauer (Restaurant Steiereck, Wien) von über 3.000 Gastronomiemitarbeitern zum besten Koch Österreichs gewählt. Andreas Döllerer (#2, Döllerer’s Genusswelten, Golling) und Martin Klein (#3, Restaurant Ikarus, Salzburg) folgten auf dem Siegertreppchen dicht auf.

Networking wurde auf den CHEFDAYS großgeschrieben: Bei den Vorträgen, der Preisverleihung der AUSTRIA’S 50 BEST CHEFS und der angesagten Aftershow-Party hatten die Besucher die Möglichkeit das Who’s who der internationalen Kochelite hautnah zu erleben. Neu dabei in diesem Jahr: Die exklusiv eingerichtete KARRIERELOUNGE bot den perfekten Boost beim Netzwerken mit den Top-Entscheidungsträgern der Branche.

Aufgrund der großen Nachfrage finden die CHEFDAYS dieses Jahr erstmals auch in Deutschland statt. Am 11. und 12. September bieten Joan Roca (El Celler de Can Roca, Spanien), Vladimir Mukhin (White Rabbit, Russland), Rasmus Kofoed (Restaurant Geranium, Dänemark), Nick Bril (The Jane, Belgien), Andreas Caminada (Schloß Schauenstein, Schweiz), Richard Rauch (Steira Wirt, Österreich) und viele mehr in Berlin ein mitreißendes Programm.

Massimo Bottura – #2 der The World’s 50 Best Restaurants | Osteria Francescana | Modena (IT)

Virgilio Martínez – bester Koch Lateinamerikas | Restaurant Central | Lima (PER)

Eneko Atxa – #38 der The World’s 50 Best Restaurants | Restaurant Azurmendi | Larrabetzu (ES)

Tim Raue – 2 Michelin-Sterne | Koch des Jahres 2014 | Restaurant Tim Raue | Berlin (DE)

Heinz Reitbauer – #10 The World’s 50 Best Restaurants | #1 der AUSTRIA’S 50 BEST CHEFS| Steirereck | Wien (AT)

Filip Langhoff – 1 Michelin Stern | 1. Platz Bocuse d’Or 2009 | Ask Restaurant | Helsiniki (FIN)

Thomas Rode Andersen – Ikone der Paleoküche | Kopenhagen (DK)

Philip Rachinger – #6 der AUSTRIA’S 50 BEST CHEFS | Hotel Restaurant Mühltalhof | Neufelden (AT)

Christoph Brand – Kochen Unplugged | Fliegende Köche | Kassel (DE)

Eduard Dimant – Restaurant Mochi | Wien (AT)

Andreas Döllerer – 3 Hauben | Koch des Jahres 2014 | Döllerer’s Genießerrestaurant | Golling (AT)

Thomas Dorfer – #9 der AUSTRIA’S 50 BEST CHEFS | Landhaus Bacher | Mautern (AT)

Willem Hiele – Terroirexperte | Gastentafen & Lunch | Ostdünkirchen (BE)

Harald Irka – #8 der AUSTRIA’S 50 BEST CHEFS | Saziani Stub’n | Straden (AT)

Toshio Kobatake – Japanischer Teppanyaki-Meister | Toshi | München (DE)

Stefan Marquard – TV-& Ausnahmekoch | München (DE)

Lucki Maurer – TV-Koch & Meat-Experte | Meating Point by Ludwig Maurer | Rattenberg (DE)

Alexander Theil – #32 der AUSTRIA’S 50 BEST CHEFS | Lateinamerikanische Fusion| Mercado | Wien (AT)

Edwin Vinke – 2 Michelin-Sterne | De Kromme Watergang | Hoofdplaat (NL)

Alain Weissgerber – #4 der AUSTRIA’S 50 BEST CHEFS | Restaurant Taubenkobel | Schützen (AT)

2014 vom Gastronomiefachmagazin ROLLING PIN ins Leben gerufen, sind die CHEFDAYS Österreichs größtes

Foodsymposium. Mit dem Who’s Who der weltbesten Köche und innovativsten Cooking-Demostrations lockt der zweitägige

Fachkongress jährlich über 2.500 Besucher. Aufgrund der großen Nachfrage expandiert das Event im September 2017

international mit einer Veranstaltung nach Berlin.

