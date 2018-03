Gastronomie Geflüster

Vorweg, Marketing ist vor allem eins: extrem vielfältig.

Marketing ist hingegen vieler Meinungen, nicht nur ein plumper Begriff für Werbung. Marketing umfasst ein weitaus größeres Spektrum, es handelt sich dabei viel mehr um einen Überbegriff von Werbung, Promotion, Vermarktung, Public Relations und Verkauf, um nur ein paar zu nennen. Um es mit einem Satz zusammenfassend definiert: „alle Aktivitäten eines Unternehmens – in Werbung, Marktanalyse und gezielter Produktentwicklung -, die das Ziel haben, den Absatz zu erhöhen.“

Das zeigt schon mal wie groß das Spektrum von Marketing ist, und somit sicher auch welches Potenzial in Marketing steckt. Dementsprechend ist Marketing in einem Unternehmen auch immer mit der Analyse, Planung, Umsetzung und Kontrolle von Unternehmensaktivitäten verbunden.

Marketing ist also eine zentrale Funktion der Unternehmensführung, und damit wichtiger Bestandteil der Betriebswirtschaft, somit für jeden zukunftsorientierten Gastronomiebetrieb unumgänglich. Man könnte hier wahrscheinlich noch seitenweiße schreiben.

Nun zu dem Punkt, wieso es in Zukunft immer wichtiger wird!

Henry Ford sagte einmal: „Wer nicht wirbt, der stirbt.“ Lassen Sie es uns am besten an einem Praxisbeispiel festmachen. Ein Hotelier möchte ein Hotel eröffnen. In der Welt ohne Marketing wäre nicht klar welche Leistungen es überhaupt gibt, ob die erbrachten Leistungen überhaupt von dem Gast gewünscht, oder erfüllt werden können. Gegebenenfalls es kommt rein zufällig überhaupt jemand an dem neuen Hotel vorbei, und nimmt es überhaupt als Hotel war, oder auch nicht. Dazu kommt das der Gast, auch noch das Bedürfnis haben muss überhaupt an dem Standort zu übernachten. Da wir in einer Welt leben wo alles im Überfluss vorhanden ist, müssen Sie auf sich aufmerksam machen, sich Ihren potenziellen Gästen

präsentieren, woher sollen die Gäste wissen, dass es Sie gibt? Gehen Sie von sich selber aus, Sie wollen ein paar Tage wegfahren, was tun Sie? Nahezu alle anderen und Sie bestimmt auch, geben es bei Google ein, vielleicht noch mit Kategorisierung oder Preis und gewünschter Gegend. Jetzt zeigt die Suchmaschine Ihnen 687 mögliche Hotels. Sein Sie ehrlich wie viel schauen Sie an? Wenn sie die ersten 10 ernsthaft anschauen ist es schon extrem viel.

Somit sollten Sie lieber sichergehen, dass Sie unter den ersten 5 sind, und von Ihrem potenziellen Gast auch gesehen werden und wahrgenommen werden! Wie schon oben erwähnt, das Angebot wir stätig größer, daher wird Marketing für zukunftsorientierte gastronomische Betriebe immer

wichtiger !!

Der Beitrag wurde von Andreas Seiler / AN.SA Marketing zur Verfügung gestellt.

Bild: ©AN.SA Marketing

